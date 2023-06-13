إعادة حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى بعد تصادم سيارتين أعلى كوبري قها

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بنطاق مدينة قها، وذلك بعد وقوع حادث تصادم أعلى كوبري قها، حيث تم رفع وتجنيب السيارتين المتسببتين بالحادث لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية، وتعطل الحركة المرورية على الطريق.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبري قها "العلوم" بمحافظة القليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات خفيفة، وجرى الدفع بمعدات مجلس المدينة لرفع آثار الحادث وتجنيب السيارتين المتسببتين بالحادث، وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.