إصابة فلسطينيين اثنين فى اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم بلاطة شرق نابلس

كتب أحمد جمعة

أصيب شابان فلسطينيان ظهر اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحى فى اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلى، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن شابين أصيبا بالرصاص الحى، أحدهما فى الأطراف والآخر بالصدر، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى مخيم بلاطة، ومحاصرة أحد المنازل فيه والذى يعود لعائلة الصلاج.

فيما أوضح الإعلام الفلسطيني أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى صوب سيارة إسعاف لمنعها من الوصول للمصابين.

إلى ذلك، أصيب صياد فلسطينى، اليوم الثلاثاء، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلى قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن الصياد أصيب بعدة أعيرة نارية مغلفة بالمطاط أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي، وهو على متن مركبه قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقى العلاج.

وأكدت أن مركب صيد على الأقل تعرض لأضرار بفعل رصاص زوارق بحرية الاحتلال التى هاجمت مراكب الصيادين وفتحت صوبها خراطيم المياه، وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة مراكب الصيادين بشكل يومي في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.