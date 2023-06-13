إخماد حريق اندلع بشقق سكنية دون إصابات في أوسيم والصف

اشتعل حريق شقتين سكنية في منطقة بشتيل بأوسيم، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حريق بعقار في منطقة بشتيل بأوسيم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي اشتعل بشقة دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
كما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق آخر اشتعل بشقة منطقة الصف، جنوب المحافظة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حرائق بعقارين خلف مساكن زرزارة بالصف، و في منطقة بشتيل بأوسيم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحرائق التى اشتعلت بالشقق دون إصابات.
وأجرى رجال المباحث معاينة للشق لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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