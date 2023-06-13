إخماد حريق اندلع بشقق سكنية دون إصابات في أوسيم والصف

كما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق آخر اشتعل بشقة منطقة الصف، جنوب المحافظة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حرائق بعقارين خلف مساكن زرزارة بالصف، و في منطقة بشتيل بأوسيم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحرائق التى اشتعلت بالشقق دون إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشق لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.