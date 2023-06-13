إحباط محاولة 5 ركاب تهريب أسلحة بيضاء ومخدرات وهواتف بمطار القاهرة.. صور

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب اسيوي بحوزته سيف معدني كبير، وراكب أجنبي من اصل مصري حاول تهريب كميه كبيره من التليفونات والأجهزة، كما تم ضبط راكبين مصريين بحوزتهما كمية كبيرة من الاسلحه البيضاء، وراكب أجنبي بحوزته بذور ومستلزمات زراعة مخدر الماريجوانا.

الحالة الاولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانزو استوقف فادي نبيل جيد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

بتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود جسم معدني داخل احدي حقائب الراكب، قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف احمد محمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط سيف معدني ذو نصل حاد افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، شارك في الضبط محمود عبد المولي مأمور الجمرك.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من اسطنبول حيث استوقف أحمد عادل القط مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد زغلول مأمور الجمرك و محمد عفيفي مدير الإدارة واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، قامت اميرة طلبة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك.

بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من التليفونات والأجهزة، قام تامر قاسم بتكليف لجنة مكونه من عماد صلاح و مصطفي حسن و حسام الشافعي و كريم يوسف و مصطفي صادق و صموئيل وصفي و علي محمود تحت اشراف جمال السيد وذلك لاستكمال التفتيش اليدوي وجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٣٠ تليفون محمول و ٢٧ تليفون ارضي بخواص تكنولوجية متقدمة و ٧٥ جهاز كول سنتر و ٥٥ سماعة و ١٢١ قطعة من مستلزمات تلك الاجهزة باجمالي ٣٠٨.

والحالات الثالثة والرابعة والخامسة كانوا أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا حيث تم ضبط راكبان مصريان بحوزة الاول ٥٠ مطواة قرن غزال والثاني بحوزته ٤٩ مطواة قرن غزال أيضا، وراكب ثالث أجنبي بحوزته ٤٠ بذرة لنبات الماريجوانا المخدر داخل عبوات بلاستيكية و ٤٠ كيس وعبوة بلاستيكية اخرين بداخلهم مساحيق و سوائل و مواد عضوية تستخدم في زراعة المواد المخدرة.

تم ضبط الحالات الثلاث الاخيرة بواسطة كل من علاء عبد الرحمن خضر مأمور اللجنة الجمركية و هيثم احمد عبد الحكم و خالد رمضان مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي وهيثم محمد كامل مأمور الجمرك في التفتيش الذاتي و من ادارة الفحص بالأشعة كل من أحمد صلاح رزق و أحمد شاكر و احمد خالد مسعد مآمير الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم تحت اشراف هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

امر احمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٣ و امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٧ ضد الراكب الثاني، بينما امر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محاضر الضبط الجمركي ارقام ١٣٨ و ١٣٩ و ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣ للركاب الثالث والرابع والخامس، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال جميع الركاب للنيابة المختصة فيما عدا الراكب الثاني.