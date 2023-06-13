اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراء تحليل المخدرات لأكثر من 1200 عامل بمياه سوهاج

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:54 ص
إجراء تحليل المخدرات لأكثر من 1200 عامل بمياه سوهاج إجراء تحليل المخدرات
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات التحاليل الطبية للكشف عن المواد المخدرة وذلك لعدد 1226 عاملا من المرشحين للترقية خلال 1 يوليو من العام الجارى.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن إجراء تحليل المخدرات شرط من شروط التعيين أو التعاقد أو الترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة وفقا لاحكام القانون.
 
وأشار أحمد طلعت مدير ادارة التوظيف وتقييم الاداء ان فريق صندوق مكافحة المخدرات والادمان يعمل لمدة 4 ايام فى الفترة من 11 الى 14 يونيه الجارى لاجراء التحاليل على عدد 321 من العاملين بالديوان العام وفرع اخميم وعدد 297 من العاملين بافرع المنشاة وساقلتة وسوهاج وعدد 306 من العاملين بافرع جرجا والبلينا ودار السلام وعدد 302 من العاملين بأفرع طما وطهطا والمراغة وجهينة.
 
 

سوهاج

مياه سوهاج

مياه الشرب

المخدرات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة