إجراء تحليل المخدرات لأكثر من 1200 عامل بمياه سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات التحاليل الطبية للكشف عن المواد المخدرة وذلك لعدد 1226 عاملا من المرشحين للترقية خلال 1 يوليو من العام الجارى.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن إجراء تحليل المخدرات شرط من شروط التعيين أو التعاقد أو الترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة وفقا لاحكام القانون.

وأشار أحمد طلعت مدير ادارة التوظيف وتقييم الاداء ان فريق صندوق مكافحة المخدرات والادمان يعمل لمدة 4 ايام فى الفترة من 11 الى 14 يونيه الجارى لاجراء التحاليل على عدد 321 من العاملين بالديوان العام وفرع اخميم وعدد 297 من العاملين بافرع المنشاة وساقلتة وسوهاج وعدد 306 من العاملين بافرع جرجا والبلينا ودار السلام وعدد 302 من العاملين بأفرع طما وطهطا والمراغة وجهينة.