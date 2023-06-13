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أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم تريلا وميكروباص صحراوى الصف

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:56 م
أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم تريلا وميكروباص صحراوى الصف حادث مرورى بالطريق الصحراوى فى الصف
كتب عبد الرحمن سيد

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رفعت أوناش المرور حطام حادث تصادم تريلا وميكروباص من أعلى الطريق الصحراوى نطاق الصف، وتم تجنيب السيارات من الطريق وتسيير حركة المركبات بالكامل، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة الحركة المرورية على مدار اليوم بالكامل.

 

ولقى 15 شخصا مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم تريلا وميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة الصف، وتم نقل المتوفين والمصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى فى الصف بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة 15 شخصا وإصابة 2 آخرين وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.


أمن الجيزة

اخبار الحوادث

الصف

حادث مرورى



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