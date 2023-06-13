

وأوضح أولكسندر بروكودين، في تصريحاته نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الإثنين، أن مدنيين اثنين آخرين لقيا حتفهما بسبب الفيضانات في مدينة خيرسون، مضيفاً أنه "تم العثور على امرأة مجهولة الهوية ورجل يبلغ من العمر 50 عاماً غارقين في أحد أحياء المدينة".



وأفاد بروكودن أن 20 شخصا آخرين أصيبوا في أعقاب انهيار السد، من بينهم خمسة من ضباط الشرطة واثنين من رجال الإنقاذ، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يعتبر 35 شخصا في عداد المفقودين، من بينهم سبعة أطفال.