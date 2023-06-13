أوقاف الإسكندرية تطلق فعاليات ثقافية خلال فصل الصيف.. "اعرف نبيك" أبرزها

الإسكندرية أسماء على بدر

تسعى وزارة الأوقاف لنشر دورها التوعوى وفتح المساجد لنشر الإسلام الوسطى المستنير فى كافة أنحاء الجمهورية وتبدأ من النشء وحتى الكبار فهى تخدم كافة المراحل العمرية، وتجيب على أسئلة المواطنين من خلال أئمة متخصصين ولديهم الخبرة الطويلة لتحقيق هذا الهدف ولخدمة الإسلام والمسلمين، وفى محافظة الإسكندرية هناك العديد من الفعاليات المختلفة والمبادرات الفعالة لتحقيق هذه الأهداف.

مبادرة اعرف نبيك

تعتبر مبادرة اعرف نبيك من أهم المبادرات التى أطلقتها وزارة الأوقاف وتأتي هذه الندوات في إطار سعي الوزارة لتعريف الناس بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واخلاقه وهديه ليحقق الناس مقام التأسي بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحققا بقول الله عزوجل "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" ويحاضر فيها كبار المتخصصين فى العلوم الدينية بحضور عدد من الأئمة.

دور المركز الإسلامي

يعتبر المركز الثقافى الاسلامى من اهم منافذ التدريب والتعليم بالإسكندرية لاعداد الدعاه والائمة ومنحهم شهادات موثقة لاجتابزهم الدورات التدريبية وكانت قد استقبل المركز الثقافى الاسلامى عدد مبير من الدعاه والائمة فى إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع ، وغرس القيم النبيلة والأخلاق الكريمة ، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية.

واستقبلت دفعات جديدة من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات عليا من أي من الجامعات المصرية الحكومية سواء جامعة الأزهر أو أي من الجامعات الأخرى أو الحامعات الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات من الرجال والسيدات ونظام الدراسة عامان وأنه سيتم الاستفادة بأوائل الخريجين المتميزين والخريجات المتميزات في أنشطة الوزارة المختلفة وفق إمكانات كل منهم العلمية والثقافية والدعوية.

النشاط الصيفى

أطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية النشاط الصيفى والذى حقق نجاح مبير وتستمر هذه الفعاليات هذا العام بعد تحقيقه نجاح كبير الاعوام الماضية واقبال كبير من الأطفال.

وفتحت مساجد الإسكندرية ابوابها هذا العام لكافة الأطفال وحققت اقبال كبير منذ الاسبوع الاول من بداية النشاط الصيفى لحفظ القرآن الكريم.

وأكد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية ان اولياء الامور ازدادت ثقتهم في الاوقاف ومساجدها بعدما شاهدوا الأوقاف تحقق نجاحات غير مسبوقة في العديد من الأنشطة والمجالات التى جعلتهم واثقين بأن أبنائهم في أحضان الأوقاف سيكونون في أمان.

واضاف أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة الدينية تولي اهتماماً بالغاً بالقرآن وأهله وأن أوقاف الإسكندرية تعلن تمام جاهزيتها واستعدادها بكافة قيادتها وأئمتها ومساجدها لشرف استقبال أبناء الوطن بمختلف مراحلهم العمرية لتحفظيهم كتاب الله وتبصيريهم بصحيح تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الحب والصفح والتراحم والسلام والبناء والتعمير والصلح والإصلاح وعظيم مكارم الأخلاق التي تحقق مراد الله .

مؤكدا أننا نسعد بخدمة القرآن وأهله حتى نخرج جيلا يستطيع أن يبني ويعمر لا يهدم ولا يدمر، يصلح ولا يفسد يحافظ على دينه وبلده وقادر على مواجهة أصحاب الفكر العفن والعقول الضالة والمضلة،كما أكد لأولياء الأمور والأطفال اننا سنتبنى أصحاب المواهب في مختلف المجالات ولن نتركهم إلا وقد حققوا أهدافهم.