أمن أسيوط يضبط 38 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط 38 قطعة سلاح نارى عبارة عن (15بندقية آلية –11 بندقية خرطوش – طبنجة - 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 28 متهم " لـ15 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 5 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 453 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.