اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمطار وبرق ورعد علي مدن محافظة دمياط.. والمحافظ توجه بسرعة التعامل

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 08:21 ص
أمطار وبرق ورعد علي مدن محافظة دمياط.. والمحافظ توجه بسرعة التعامل أمطار دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تعرضت مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيء صباح اليوم الثلاثاء مع سقوط أمطار  متوسطة على  مدن المحافظة مع ظهور غيوم ولرق وسماع اصوات الرعد
.
وسادت حالة من الطقس غير المستقر على أرجاء محافظة دمياط وخاصة المدن الساحلية وتاثرترحركةالملاحة البحرية 
 
كما تأثرت اغلب المدن الساحلية، على رأسها مدن عزبة البرج، وكذلك مدينة رأس البر ودمياط الجديدة، كما  تأثرت أيضا بعض الطرق السريعة خاصة الطرق الزراعية.
 
وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد وجهت تعليماتها الي رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور على جميع المرافق العامة وسرعة إزالة أثار  الأمطار من الشوارع وخاصة امام لجان الثانوية العامة لاستمرار امتحانات اليوم.  

 

أمطار دمياط (1)
أمطار دمياط (1)

 

أمطار دمياط (2)
أمطار دمياط (2)

 

 

أمطار دمياط (3)
أمطار دمياط (3)

 


 


حالة الطقس

طقس سئ

امطار

برق

رعد

محافظة دمياط



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