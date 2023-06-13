اليوم السابع
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أمطار خفيفة على معظم مدن وقرى محافظة المنوفية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:27 ص
أمطار خفيفة على معظم مدن وقرى محافظة المنوفية طقس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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شهدت معظم قرى ومدن محافظة المنوفية، هطول أمطار خفيفة وذلك موجة الطقس السيئ التى تشهدها معظم محافظات الجمهورية ومنها محافظة المنوفية.
 
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح على المناطق السابقة ( من 50-60 كم / ساعة ).
 
وتابعت:  قد يمتد تأثير الرمال المثارة والأتربة تكون أقل حدة من المحافظات السابقة إلى المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا إلى مناطق من شمال البلاد وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الثلاثاء :  القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى  28 درجة  .
 
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محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

طقس المنوفية

حالة الطقس بمحافظة المنوفية



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