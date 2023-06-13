اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أفضل أيام الدنيا.. 6 أمور مُفضلة للمسلم فى العشر الأوائل من ذى الحجة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:25 ص
أفضل أيام الدنيا.. 6 أمور مُفضلة للمسلم فى العشر الأوائل من ذى الحجة حجاج بيت الله الحرام
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيام عشر ذي الحجة أيام فاضلة أقسم الله بها فقال: {وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} ، وأخبرنا رسول الله ﷺ عن فضل العمل الصالح فيها، فقال: «ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذه» -يعني عشر ذي الحجة- قالوا: ولا الجِهادُ؟ قالَ: «ولا الجِهادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطِرُ بنَفْسِه ومالِه، فلَمْ يَرْجِعْ بشَيءٍ». [أخرجه البخاري]
 
ويكون اغتنام هذه الأيام بشغل أوقاتها بالطاعات والعبادات، مثل:
 
 ذكر الله سبحانه
 
قال سيدنا رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه سبحانه: «أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بي، وأنا معهُ إذا ذَكَرَنِي، فإنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي، وإنْ ذَكَرَنِي في مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ في مَلَإٍ خَيْرٍ منهمْ، وإنْ تَقَرَّبَ إلَيَّ بشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إلَيْهِ ذِراعًا، وإنْ تَقَرَّبَ إلَيَّ ذِراعًا تَقَرَّبْتُ إلَيْهِ باعًا، وإنْ أتانِي يَمْشِي أتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». [متفق عليه]
 
 التوبة والاستغفار
 
قال سيدنا رسول الله ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلى اللهِ، فإنِّي أَتُوبُ في اليَومِ إلَيْهِ مِئَةَ مَرَّةٍ». [متفق عليه]
 
صيام تسع ذي الحجة
 
فعن بعض أزواج النبي ﷺ رضي الله عن الجميع قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ». [أخرجه أبو داود]
 
وقال ﷺ عن صيام يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ». [أخرجه مسلم]
 
 السعي إلى صلاة الفريضة في المسجد
 
قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن غَدَا إلى المَسجِدِ ورَاحَ، أعَدَّ اللَّهُ له نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّما غَدَا أوْ رَاحَ». [متفق عليه]
 
تلاوة القرآن
 
قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ قرأَ حَرفًا مِن كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها، لا أقولُ: آلم حرفٌ؛ ولَكِن: ألِفٌ حرفٌ، ولامٌ حرفٌ، وميمٌ حرفٌ». [أخرجه الترمذي]
 
 الدعاء
 
قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا» قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْثَرُ». [أخرجه أحمد].
 
 

فضل العشر من ذي الحجة

فضل صيام العشر من ذي الحجة

العشر الاوائل من ذي الحجة

فضل العشر الاوائل من ذي الحجة

العشر من ذي الحجة

صيام العشر من ذي الحجة

صيام ذي الحجة

صيام عشر ذي الحجة



الموضوعات المتعلقة

الاثنين المقبل غرة ذو الحجة.. وعيد الأضحى 28 يونيو فلكيا

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:00 ص

البحوث الفلكية يكشف موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وأول أيام العيد

الجمعة، 09 يونيو 2023 03:02 م

تعرف على موعد استطلاع هلال ذو الحجة وأول أيام عيد الأضحى المبارك

الخميس، 08 يونيو 2023 05:20 م

استطلاع هلال ذو الحجة 18 يونيو.. وأول أيامه فلكيا الإثنين 19 يونيو

الأحد، 04 يونيو 2023 12:00 ص

فلكيًا.. غرة ذو الحجة لعام 1444 هجريًا 19 يونيو وعيد الأضحى الأربعاء 28 يونيو

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة