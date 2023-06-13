أسوان تشدد على رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شدد أشرف عطية، محافظ أسوان، على رفع درجة التأهب القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، فى إطار الاستعدادات المتواصلة والمكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

ووجه محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى قيام الوحدات المحليات وشركات النظافة برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة بإجمالى 1381 مسجد و 146 ساحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف.

وكلف محافظ أسوان، بتنفيذ كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الإنضباط والإلتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع ، وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصاً على صحة وحياة المواطنين ، فضلاً عن التأكيد على تفعيل الرقابة على المخابز البلدية ، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات تموين السيارات والأسواق، مع تكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الإنضباط وحسن الإنتاج والتوزيع ، وتوفير كافة المستلزمات من سلع غذائية وغير غذائية ومواد بترولية بالأسعار المناسبة.

وأشار إلى أنه تم تكليف الأطباء البيطريين بكل إدارة لإجراء الكشف على أى أضحية للاطمئنان على سلامتها، بجانب تكثيف الحملات التفتيشية لإعدام أى لحوم أو دواجن أو خلاف ذلك غير صالحة للاستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ليتكامل ذلك مع تكثيف ندوات التوعية للتعريف بأهمية الذبح فى المجازر للحد من ظاهرة إنتشار ذبح الأضاحى فى الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى، ومنع ظاهرة إنتشار شوادر بيع الخراف والماشية على الأرصفة لما تسببه من تعديات واشغالات وإنتشار للمخلفات والحشرات الضارة.

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين أن المديرية رفعت درجة الإستعداد واليقظة التامة للعاملين بالمديرية إستعداداً لعيد الأضحى المبارك، مع إستمرار غرفة عمليات المديرية والإدارات التابعة لها فى عملها خلال الـ24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين، والرد على إستفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع بالجملة لطرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية لدى فروع الشركة بسعر 195 جنيه للكيلو الواحد، واللحوم البرازيلية بسعر 160 جنيه للكيلو، مع طرح كميات كبيرة من الدواجن المحلية والمستوردة المجمدة، ولحوم الخراف المجمدة، كما ستقوم الشركة المصرية لتجارة الجملة بتوفير الخراف الحية والتى سيتم الإعلان عن أسعارها فى وقت لاحق.

ولفت إلى أن ذلك يتوازى مع توفير حصص الدقيق كاملة بمستودعات الجملة والتجزئة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة ، فيما تم التنسيق مع الوزارة لتعزيز أرصدة السلع التموينية وتنظيم ورودها حتى يتسنى للمواطن صرف المقررات التموينية بسهولة، كما تم التنسيق مع شركة مطاحن مصر العليا للتأكد من توافر أرصدة إستراتيجية من القمح والدقيق لتلبية الإحتياجات والمطالب من دقيق المستودعات ودقيق المخابز البلدية، مع تشديد الرقابة على جميع المخابز البلدية للتأكد من إلتزام أصحاب المخابز بإنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان القانونية ، وفى حالة وجود مخالفات يتم ضبط المخالفين ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وتابع خالد أبو القاسم، أنه يتم متابعة وصول حصص البوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية للمحافظة والإشراف على توزيعها، والتأكد من توفر أرصدة من الغاز الصب بمصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز (H.U)، وكذا مصنع البوتاجاز بالطود وذلك لتفادى حدوث أى نقص فى هذه السلع الضرورية والهامة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى لعمل حملات مشتركة بصفة دورية للمرور على الأسواق ومحلات الجزارة، للتعامل مع أى مخالفات يتم ضبطها ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين، وهو الذى يتواكب مع إستمرار عمل لجان إستلام القمح بجميع المواقع بنطاق المحافظة.