أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 13-6-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 13-6-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والمشروعات الصناعية والهندسية، وسماد مصر (إيجيفرت)، وبلتون المالية القابضة، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 20 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.53%، والعرب على 8.93%، واستحوذت المؤسسات على 38.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.40%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 74.9 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 103.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 159.7 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 17866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3286 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 21610 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 7475 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3531 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5244 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.98% ليغلق عند مستوى 5191 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1318 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 145.9 ألف سهم، 307 آلاف سهم، 107.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون عدد 405.9 ألف سهم، 57 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 835 سهم.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، بيع المساهم بنك الاستثمار القومي عدد 4.9 مليون سهم بسعر 31.5 جنيه بقيمة إجمالية 153.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 20.1% إلى 15.02%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، بيع المساهم فاروق مصطفى محمد أحمد عدد 1.6 مليون سهم بسعر 31.5 جنيه بقيمة إجمالية 5.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.714% إلى 4.543%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة تريد لتداول الأوراق المالية.

أعلنت الشركة العربية للمحابس، بيع المساهم شركة بالما للاستثمار عدد 795 ألف سهم بسعر 1.48 جنيه بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.04% إلى 3.98%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة إيه أف لتداول الأوراق المالية.

أرابيا إنفستمنتس

أعلنت شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، تعيين أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة بالقيمة العادلة لأسهم الشركتين محل العرض الملزم، وتكليف مراقب الحسابات بإعداد تقرير بشأن تلك الدراسة من شركة جاف للاستثمار، تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة للاعتماد ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في العرض الملزم قبل إبرام الصفقة.

إيبيكو

قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، إن الشركة لم تتلقى أي عروض لاستحواذ مرتقب على حصة أغلبية من أسهم الشركة.