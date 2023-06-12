382 فصلاً جديدة بمدارس مراكز وقرى مطروح لتخفيف الكثافة الطلابية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على التوسع فى إنشاء مدارس تعليمية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للارتقاء بمنظومة التعليم بمطروح، وتخفيف الكثافة بالفصول مع إدخال نوعيات أخرى من المدارس المتقدمة فى إطار الجهود التى تبذلها محافظة مطروح من أجل الارتقاء العملية، وفى إطار الاهتمام التى توليه الدولة لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير عدد ( 28 ) مشروعاً على أرض محافظة مطروح بإجمالى عدد فصول 382 فصلاً، بتكلفة بلغت 282 مليون جنيه ضمن مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية مع إدراج عدد( 6) مدارس نوعية جديدة بالخطة منها مدرستين بمنطقة الريفية بمرسى مطروح وهما : أجيال المستقبل (من حضانة إلى ثانوى )، بعدد 28 فصلاً تعليمياً ومدرسة سما العلم تعليم أساسى بنات بعدد فصول 22 فصلاً تعليمياً مع وجود توسع مستقبلى، والمدرسة الدولية والجارى الموافقة على تخصيص الموقع من وزارة التنمية المحلية وذلك بشارع على حميدة بمسطح 8000م2، والمدرسة اليابانية بمنطقة علم الروم بمسطح 8000م2، والمدرسة اليابانية بمدينة العلمين الجديدة بمسطح 5690 م2، بالإضافة إلى إنشاء المدرسة الرياضية (إعدادي– ثانوي) بمنطقة الجراولة بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح المهندس طارق أحمد عبد الله مدير عام الابنية التعليمية بمطروح انه جارى العمل بعدد 28 مشروعاً بمختلف مدن ومراكز المحافظة منها عدد ( 8 ) مشروعات بمركز مرسى مطروح هى: أعمال توسعة مدرستى طارق بن زياد الابتدائية ومدرسة عقيد شرطة أحمد جاد جميل وانشاء كلا من مدرسة الحلازين تعليم اساسى ومدرسة سما العلم بنات، وأعمال إحلال كلى لمدرستى علم الروم تعليم أساسى ومدرسة رأس الحكمة القديمة الابتدائية، وإحلال جزئى وصيانة لمدرسة طه ساطور الثانوية بنات.

وكذلك عدد(5) مشروعات بمركز ومدينة النجيلة وهى إنشاء مدرسة النجيلة الفنية الصناعية وتوسعة مدرسة النجيلة الابتدائية الجديدة القبلية وأعمال إحلال جزئى وصيانة لمدرسة اولاد عميرة تعليم أساسى، وأعمال إحلال كلى بمدرستى النجيلة الاعدادية بنات ومدرسة النجيلة إعدادى وثانوى، بالإضافة، إلى عدد(8 )مشروعات بمركز ومدينة الحمام منها أعمال توسعة لعدد 6 مدارس (مدرسة كرم سبيته – مدرسة اولاد مسعود تعليم اساسى –مدرسة قرية 23 تعليم أساسى –مدرسة أسامة بن زيد تعليم أساسى بنين –مدرسة عثمان بن عفان الصناعية المشتركة-_ مدرسة معاذ بن جبل بنات)، بجانب احلال كلى لمدرسة الفاروق عمر الابتدائية وجزئى لمدرسة الحمام الثانوية بنات.

كما يجرى بمركز برانى تنفيذ عدد (3) مشروعات منها إنشاء جديد مدرسة الشيخ بنين، وتوسعة لكلا من مدرسة سيدى برانى الاعدادية الثانوية ومدرسة اسرافيل الجالى تعليم أساسى، ويجرى بمركز الضبعة أعمال احلال كلى لمدرسة السلوقة تعليم اساسى، وتوسعة مدرسة جلال الاعدادية وبمركز السلوم يجرى إنشاء مدرسة أولاد سالم تعليم أساسى، وبمركز العلمين جارى انشاء مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة.