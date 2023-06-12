219 مليار دولار فى 10 سنوات.. طفرة فى تحويلات المصريين بالخارج (إنفوجراف)

تعرض الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة إلى اختبارات كبيرة متأثرا بأزمات الاقتصاد العالمى بدءا من جائحة كورونا وحتى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن، ورغم تلك الصدمات الجسيمة إلا أن الاقتصاد المصري ما زال صامدا بلغة الأرقام بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة منذ عام 2016 وحتى الآن.
وتكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، رصدا لما سجلته قائمة الخمس الكبار لمصادر دخل النقد الأجنبي فى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، ومن بنيها تحويلات المصريين بالخارج ونستعرضها كالتالى:
طفرة فى تحويلات المصريين بالخارج
بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 219.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 18.5 مليار دولار عام 2013 / 2014.
• 19.3 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.
• 17.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.
• 21.8 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%.
• 26.4 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.
• 25.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.7%.
• 27.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.
• 31.4 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.
• 31.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%.
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