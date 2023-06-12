158 لجنة للثانوية العامة بالشرقية تفتح أبوابها لـ54 ألف 297 طالب

فتحت 158 لجنة مخصصة لأداء إمتحانات الثانوية العامة ، موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، لدخول 54 الف 279 طالب وطالبة.

وقال محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم، ان عرفت العمليات تابعت منذ الصباح الباكر، جاهزية اللجان، و تطهير و تعقيم كل لجنة، و وصول المراقبين و رؤساء اللجان لمقر كل لجنة، وكذلك التنسيق مع مديرية الامن، لتأمين اللجان ، وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والاجوبة من مركز توزيع الاسئلة لمقار اللجان الامتحانية.

و كذلك توفير زائرة صحية للتعامل مع أي حالات مرضيه طارئه , وكذلك تحديد أماكن تمركز سيارات الإسعاف بمحيط اللجان.

و مع روساء المدن و المراكز، من حيث اعمال النظافة اليومية، و رفع الاشغالات بمحيط كل لجنة.

و أشار إلي ان جميع اللجان و عددها 158 لجنة، جري للتأكد من صلاحيتها، و وجود تهوية جيدة و نظافة دورات المياه ، و تكليف عمال لمراجعة اعمال النظافة و التطهير اليومية بكل اللجان.