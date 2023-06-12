10 علامات تدل على إصابتك بحساسية الطعام.. أبرزها ضيق التنفس والقىء

10 علامات تدل على وجود رد فعل تحسسي تجاه بعض الأطعمة

1. صعوبة في التنفس

يمكن أن يكون هذا علامة على رد فعل تحسسي شديد يعرف باسم الحساسية المفرطة، عندما يتم تناول أطعمة معينة ، يمكن أن تنقبض المسالك الهوائية، ما يجعل التنفس صعبًا، قد تشمل الأعراض الأخرى النبض السريع والدوخة وفقدان الوعي.

2. طفح جلدي أو حكة

هذا عرض شائع لحساسية الطعام ويحدث عادة بعد وقت قصير من تناوله، يطلق الجسم الهيستامين استجابةً لمسببات الحساسية، ما يتسبب في حكة الجلد واحمراره وتورمه.

3. انتفاخ الوجه أو الشفتين أو اللسان

قد يشير هذا إلى رد فعل تحسسي تجاه الطعام، إذا انتفخ اللسان، فقد يؤدي إلى انسداد المسالك الهوائية ، مما يؤدي إلى صعوبات في التنفس، العناية الطبية الفورية ضرورية في مثل هذه الحالات.

4. آلام في البطن أو مغص أو إسهال

يمكن أن تشير هذه الأعراض إلى حساسية الطعام أو عدم تحمله، يمكن لبعض الأطعمة أن تهيج الجهاز الهضمي وتسبب الالتهاب، ما يؤدي إلى عدم الراحة في البطن أو الإسهال.

5. الغثيان أو القيء

يمكن أن يؤدي تناول شيء يعاني الجسم من حساسية تجاهه إلى الغثيان أو القيء، هذه هي طريقة الجسم في محاولة طرد مسببات الحساسية.

6. صفير أو سعال

يعد الصفير والسعال من الأعراض الشائعة لنوبة الربو ، والتي يمكن أن تسببها حساسية الطعام، قد يصاب بعض الأشخاص أيضًا بأعراض تشبه أعراض الربو ، حتى لو لم يكن لديهم تاريخ من الإصابة بالربو.

7. الصداع أو الصداع النصفي

يمكن لبعض أنواع الحساسية الغذائية أن تسبب الصداع أو الصداع النصفي، يُعتقد أن هذا يرجع إلى إطلاق الهيستامين ، والذي يمكن أن يسبب التهابًا وتمددًا للأوعية الدموية في الدماغ.

8. التعب أو الضعف

إن تناول شيء يتحسس الجسم منه يمكن أن يسبب التعب أو الضعف بسبب الاستجابة الالتهابية ومحاولة الجسم لمحاربة مسببات الحساسية.

9. صعوبة في البلع أو الكلام

يمكن أن يسبب تورم الحلق أو اللسان صعوبة في التحدث أو البلع، هذه علامة على رد فعل تحسسي شديد وتتطلب عناية طبية فورية.

10. القلق

قد يعاني بعض الأشخاص من القلق قبل حدوث رد فعل تحسسي. يمكن أن يكون هذا استجابة نفسية لمعرفة أن أحد مسببات الحساسية قد تم تناوله، أو قد يكون بسبب إطلاق الأدرينالين استجابةً لمسببات الحساسية.