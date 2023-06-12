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10 آلاف و858 طالبا بالثانوية العامة يؤدون الامتحانات اليوم فى الإسماعيلية

الإثنين، 12 يونيو 2023 06:00 ص
10 آلاف و858 طالبا بالثانوية العامة يؤدون الامتحانات اليوم فى الإسماعيلية طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قال  الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 10 آلاف و858 طالبا وطالبة بـ 35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية. 
 
وأشار  وكيل وزارة التربية والتعليم انه عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالادارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية. وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية إنه سبق وأن عقد اجتماع بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية وجرت فيه مناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وفق إجراءات تأمينية مشددة كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة. وأشار وكيل الوزارة  إلى أنه انتهى من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة. 
 
كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولًا بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات. 
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع اليوم الاثنين 12 و غدا الثلاثاء 13  يونيو الجارى بينما تنطلق المواد الأساسية الأحد 18  يونيو وتنتهي يوم 13 يونيو 2023. 
 

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