اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 06:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يوضح للطلاب أعضاء غرفة امتحانات الثانوية العامة مهام عملهم

الإثنين، 12 يونيو 2023 05:49 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يوضح للطلاب أعضاء غرفة امتحانات الثانوية العامة مهام عملهم جانب من اللقاء
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى محمد عبدالله، الرائد العام لاتحاد طلاب كفر الشيخ، وكيل الوزارة، بالطلاب أعضاء الغرفة الرئيسية لامتحانات الثانوية الثانوية التي جرى تشكيلها، تحت إشراف محمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، و حموده يوتس، موجه عام الاتحادات الطلابية والمسئول عن الغرفة فتحية محروس، ودار حوار بين وكيل الوزارة والطلاب حول الدور الذي تقوم به الغرفة الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية.

 

 وأكد وكيل الوزارة، أن دور أعضاء الغرف يقتصر إجراء الاستبيان الوارد من الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، وعدم الإدلاء بأي تصريحات أو لقاءات صحفية حول الانتخاب، والالتزام بإعداد تقرير يمتاز بالحيادية والشفافية وإرسال التقرير إلى الغرفة المركزية بالاتحاد العام، وفي نهاية اللقاء توجه وكيل الوزارة بالشكر والتقدير للطلاب أعضاء الغرفة وهيئة الإشراف عليها، متمنياً التوفيق لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية.


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانوية العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

اخر اخبار الثانوية العامة 2023

آخر اخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة