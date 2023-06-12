وكيل تعليم كفر الشيخ يوضح للطلاب أعضاء غرفة امتحانات الثانوية العامة مهام عملهم

كفر الشيخ- محمد سليمان

التقى محمد عبدالله، الرائد العام لاتحاد طلاب كفر الشيخ، وكيل الوزارة، بالطلاب أعضاء الغرفة الرئيسية لامتحانات الثانوية الثانوية التي جرى تشكيلها، تحت إشراف محمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، و حموده يوتس، موجه عام الاتحادات الطلابية والمسئول عن الغرفة فتحية محروس، ودار حوار بين وكيل الوزارة والطلاب حول الدور الذي تقوم به الغرفة الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، أن دور أعضاء الغرف يقتصر إجراء الاستبيان الوارد من الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، وعدم الإدلاء بأي تصريحات أو لقاءات صحفية حول الانتخاب، والالتزام بإعداد تقرير يمتاز بالحيادية والشفافية وإرسال التقرير إلى الغرفة المركزية بالاتحاد العام، وفي نهاية اللقاء توجه وكيل الوزارة بالشكر والتقدير للطلاب أعضاء الغرفة وهيئة الإشراف عليها، متمنياً التوفيق لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية.