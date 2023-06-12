وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع مركز توزيع صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية ،ومصطفى مرعى، مدير التعليم العام، ومسئولي مركز توزيع الأسئلة، وفريق العمل بمركز توزيع الأسئلة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الإمتحانية على مستوى محافظة كفر الشيخ فى الوقت المحدد، وقدم عبد الله رسالة شكر وتقدير لرجال الأمن البواسل، وذلك للتعاون المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة وكذلك تأمين مقار لجان الامتحانات على مستوى محافظة كفر الشيخ .

وتم الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 76لجنة، وعدد الطلاب بها 25 ألفا و99 طالبا وطالبة، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية.

وشدد محمد عبد الله، على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.



جانب من تعليمات وكيل الوزارة



متابعة نقل الاسئلة