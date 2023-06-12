اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 10:58 م
أكرم القصاص
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وزير داخلية النمسا: استمرار ترحيل مرفوضي اللجوء إلى الهند

الإثنين، 12 يونيو 2023 10:00 م
وزير داخلية النمسا: استمرار ترحيل مرفوضي اللجوء إلى الهند وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر
أ ش أ

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أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر استمرار عمليات ترحيل مرفوضي اللجوء الهنود، في إطار تكثيف جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية. 


وقال كارنر - في تصريح اليوم الاثنين "إن معدل الاعتراف بطلبات اللجوء من الهنود في النمسا يبلغ حاليا صفر بالمائة"، مشيرا إلى تعاون النمسا مع وكالة " فرونتكس" لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.


وأضاف أن الداخلية النمساوية تضغط مع المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء من أجل إعادة المواطنين الهنود، الذين انتهت إجراءات لجوئهم في النمسا بنتيجة سلبية وبشكل ملزم قانونا، وذلك بعد انتهاء الدخول بدون تأشيرة للمواطنين الهنود إلى صربيا، موضحا أنه بسبب الاتفاقيات الثنائية الجديدة مع الهند تتم متابعة عمليات الإعادة إلى الوطن باستمرار.


يشار إلى أنه قبل بضعة أيام، تم تسليم 14 مواطنا هنديا إضافيا كانوا مطالبين بمغادرة البلاد، إلى السلطات في نيودلهي في سياق ميثاق الإعادة إلى الوطن الذي نظمته النمسا. 


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