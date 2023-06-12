وزير الكهرباء: إنجاز 73% ‎من مركز التحكم الآلى بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه تم إنجاز نحو 73‎%‎ مركز التحكم الآلى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المقرر تشغيله بحلول شهر أغسطس المقبل.

وجاء ذلك خلال لقاء للوزير بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي ولفيف من الشركات العالمية والمحلية.

وأضاف الدكتور محمد شاكر أن مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة يتم انشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، مؤكدا أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و132 ك.ف بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

وأضاف الوزير أنه يتم تنفيذ خطة لخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لحوالى 30%، من خلال التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر لتوفير الوقود.

وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة كشف أن مصر تستهدف الوصول إلى 60% من الطاقة بحلول عام 2040، لافتا إلى أن الاستراتيجية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلا أنه يجري حاليًا تحديث هذه الاستراتيجية، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية.