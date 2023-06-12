وزير الدفاع الإيطالي ورئيس الوزراء المجري يصفان بيرلسكوني بـ"المقاتل العظيم"

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قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو اليوم الاثنين إن وفاة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني ستترك فراغا كبيرا، واصفا إياه بأنه "الرجل العظيم".



وأضاف كروس - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "لقد أحببته كثيرا .. وداعا سيلفيو".



من جانبه ، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ناعيا رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني "رحل المقاتل العظيم .. أرقد بسلام يا صديقي"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وكان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني قد توفي عن عمر يناهز 86 عاما في مستشفى "سان رافاييل" بمدينة "ميلانو"، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيطالية.