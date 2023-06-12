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وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:16 ص
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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يتابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سير وانتظام أول يوم بامتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، حيث يطمأن وزير التربية والتعليم على عدم وجود مشاكل داخل اللجان وأيضا عدم تداول أسئلة الامتحان.
 
وبدأ صباح اليوم طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان فى التربية الدينية والوطنية.
 
وأكد، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.
 
وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على المقاعد، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).
 
 
 
 

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