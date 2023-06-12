كتب لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن محاولات تقسيم الأقصى زمانيا أو مكانيا اعتداء غاشم على قدسيته، مضيفاً أن الأقصى عهدة إسلامية خالصة واقتحاماته المتكررة استفزاز كبير لمشاعر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها.

وتابع : إن هذه الاعتداءات الآثمة لا تخدم سوي جماعات التطرف وتعرقل المساعي الحميدة لتحقيق السلام والعيش الإنساني المشترك.

وكان قد اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.