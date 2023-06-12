هل الطقس الحار يسبب الإسهال واضطراب المعدة؟

كتبت إيناس البنا

تتطلب أجسامنا كمية جيدة من الترطيب خاصة خلال فصل الصيف عندما نتعرق أكثر، لكن هل تعرف حقًا ما يحدث حقًا عندما يكون جسمك مصابًا بالجفاف الشديد بعد التعرض لأشعة الشمس؟ يمكن أن يسبب الإسهال.

ما هو الإسهال؟

وفقًا لموقع "healthsite"، الإسهال هو حركات أمعاء متكررة أكثر من المعتاد ما يمكن أن يسبب الجفاف الشديد في الجسم، وهذا يمكن أن يحدث بسبب الحرارة الشديدة ودرجة الحرارة عندما يصاب الجسم بالجفاف.

كيف تؤثر حرارة الصيف على المعدة؟

يمكن أن يؤدي هذا الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة زيادة حرارة الجسم مما يشير إلى أن أمعائك بها الكثير من الحرارة ويمكن أن تسبب حركات فضفاضة شديدة أو إسهال وأحيانًا الانتفاخ أيضًا في حالات قليلة قالت.

كيف تحسن رطوبة جسمك؟

في هذا الطقس الحار والطقس الرطب ، كلنا نريد رشفة واحدة إضافية من برودة الصيف قبل أن نخرج من المنزل ، أليس كذلك؟ إذا كنت أيضًا من بين الأشخاص الذين يتوقون إلى تناول المشروبات المنعشة ، فهل سبق لك أن جربت أنواعًا أكثر صحة من مشروبات الصيف، مثل المياه المنقوعة في الصيف بدلاً من تناول المشروبات عالية السكر المعالجة للحفاظ على برودة جسمك؟

من المفارقات أن هذه المشروبات الغازية عالية السكر تعمل على عكس ما تدعي ، نظرًا لأن هذه المشروبات الغازية تسبب الجفاف بشكل كبير من تلقاء نفسها، فإنها يمكن أن تروي عطشك للحظات ولكنها غير قادرة على توفير الماء الفعلي الذي يحتاجه جسمك "

لتحسين الهضم تحتاج إلى التركيز على تنظيف وتبريد الأمعاء الدقيقة والمعدة بشكل رئيسي والتركيز بعناية على إعادة حركات الأمعاء الطبيعية عن طريق إضافة الأطعمة المبردة وتجنب الأطعمة الساخنة والحارة التي يمكن أن تزيد من تفاقم بيتا، اللبن الرائب هو أحد الأطعمة الرائعة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتنظيف المعدة والأمعاء .

النعناع واللبن

أضف وعاءً صغيرًا من اللبن الرائب، و5-6 أوراق نعناع، و1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون، ورشة من الفلفل الأسود، والملح الأسود حسب الرغبة، الآن اخلطيها جيدًا في مطحنة وقدميها مبردة بإضافة 3-4 مكعبات ثلج.