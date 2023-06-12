نقل مراقب لجنة ثانوية عامة بالمنيا إلى المستشفى إثر تعرضه لحالة إعياء شديدة

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب مراقب لجنة أثناء سير امتحانات الثانوية العامة في إحدى اللجان بمدينة المنيا، إثر تعرضه لحالة إعياء شديدة.

كانت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة مراقب بإحدى اللجان بمدينة المنيا بإعياء شديد إنتقلت على الفور سيارة الإسعاف وتم نقله لمستشفي المنيا العام، وتم إسعاف المراقب وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

ومن ناحية اخرى تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول، لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب بمدرسة المنيا الثانوية بنات لمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والوقوف على مدى الانضباط وتأمين اللجان داخل المدارس وخارجها والاطمئنان على مدى جاهزيتها لتهيئة أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وحث المحافظ الطلاب على التركيز، والبعد عن التوتر العصبي، والالتزام بضبط النفس، مما يحفظ لهم الهدوء الذى يساعدهم على التفكير السليم والإجابة الصحيحة، موجهاً بتشديد الرقابة داخل اللجان لمنع الغش، والالتزام بعدم دخول الطلاب سواء بالساعات الذكية أو السماعات الدقيقة أو أجهزة المحمول، وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار تفعيل العمل بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية التابعة لها على مدار الساعة ، والاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي مشكلات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أو المراقبين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لحلها.

من جانبه ، قال وكيل وزارة التربية والتعليم إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفا و704 طالباً منهم 22 ألفا و 937 طالباً علمي علوم، و2443 طالبا علمي رياضة، و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة، موضحا ًأنه تم التنسيق بين الإدارة الصحية وشركة الكهرباء والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ورؤساء القرى والأحياء لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم الامتحانات ، بالإضافة إلى تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام في امتحانات الثانوية العامة ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أي ثغرات تتيح الغش بكافة صوره وأشكاله.