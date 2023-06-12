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نقابة المعلمين تعلن انطلاق أعمال غرفة عمليات الثانوية العامة لتلقى الشكاوى

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:17 ص
نقابة المعلمين تعلن انطلاق أعمال غرفة عمليات الثانوية العامة لتلقى الشكاوى خلف الزناتي نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، انطلاق أعمال غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، بهدف تقديم الدعم للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وحل أى مشاكل تواجههم .
 
وأكد أن النقابة لا تألوا جدا في تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين، والمساندة المستمرة، بما يحقق الهدف المرجو فى المنظومة التعليمية، واستقرار الامتحانات .
 
ووجه نقيب المعلمين ، جميع رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، بعمل زيارات ميدانية ومستمرة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ، وترك أرقام للتواصل مع جميع المعلمين المشاركين فى الامتحانات، لتقديم تلدعم والمساندة فى أى وقت، والتأكد من توافر كل سبل الراحة لهم فى الاستراحات التى خصصتها وزارة التربية والتعليم ، والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشاكل .
 
وأوضح "الزناتى" ، أن غرفة العمليات المركزية، على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات لسرعة حل أى مشاكل تواجه المعلمين خلال فترة الامتحانات بشكل خاص، وطوال العام الدراسى بشكل عام.
 
 

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