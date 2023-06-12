ملتقى تعاون مشترك بين صحة الدقهلية ومديرية الشرقية للتوسع في الخدمات

الدقهلية _محمد الحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تنظيم ملتقى تعاون مشترك بين مديرية الصحة بالدقهلية ومديرية الصحة بالشرقية للتوسع فى تقديم خدمة الغسيل البريتونى وتبادل الخبرات.

جرت فعاليات الملتقى بمستشفى السنبلاوين العام وبحضور فريق الغسيل البريتونى بالشرقية بقيادة الدكتورة سارة ابراهيم مدير ادارة الكلى، والدكتور محمد قشطة اخصائى الجراحة، ومن جانب صحة الدقهلية الدكتورة اسماء سليمان رئيس قسم الكلى بالسنبلاوين، والدكتور عمرو الاتربى استشارى الجراحة، والدكتور احمد خالد رئيس قسم الأوعية بالمستشفى، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد البيلى مدير ادارة الكلى بالدقهلية، والدكتور اسامة الشحات استشارى أمراض الكلى ونقيب أطباء الدقهلية.

ونفذت عملية تركيب قسطرة غسيل بريتونى لحالة من الحالات الصعبة المحولة من محافظة الشرقية كانت تعانى من مضاعفات وتوقف للقسطرة وتمت العملية بنجاح.

وصرح الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى أن العملية تأتى فى إطار تعاون مميز بين الفريقين وتبادل للخبرات سينعكس اثره بشكل ملحوظ من خلال التوسع فى تقديم خدمة الغسيل البريتونى بالمحافظتين.

يشار إلى أن خدمة غسيل الكلى البريتونى من الخدمات المتخصصة النادرة جدا والتى تتميز صحة الدقهلية بأنها الأولى على مستوى الجمهورية فى تقديمها وتوفيرها فضلاً عن إسهامها المتواصل فى دعم التدريب عليه بجميع المحافظات.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره لادارة الطب العلاجى بقيادة الدكتورة هبة الشريف ولادارة الكلى بالدقهلية، وادارة مستشفى السنبلاوين وفى مقدمتهم الدكتور حسام البوشى مدير المستشفى, والدكتور عادل موافى مدير العمليات استشارى تخدير، الدكتور إبراهيم فريد اخصائى تخدير الدكتور عمرو الاتربى استشارى جراحة، الدكتور احمد خالد رئيس قسم الاوعية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتعزيز أوجه التعاون فى المجال الطبى وتبادل الخبرات.