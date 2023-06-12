وسيبدأ خط سير الحجاج عبر معبر رفح البرى، باتجاه مطار القاهرة الدولى، وصولا إلى مطار الملك عبد العزيز بن سعود في جدة، ومن ثم إلى مكة المكرمة.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن حجاج "قطاع غزة" سيغادرون على مدى أربعة أيام بواقع ثلاث رحلات يوميًا، باستثناء اليوم الأخير الذي سيكون فيه رحلتان فقط، وعدد حجاج الفوج الأول 910 حجاج، فيما أن عدد حجاج قطاع غزة هذا العام 2508 من أصل 6600 حاج حصة دولة فلسطين.