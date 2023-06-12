اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 02:55 م
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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:55 م
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أبو غالب في منشأة القناطر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق أبو غالب فى منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وإصابة 8 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
 
 
 

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

منشاة القناطر



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