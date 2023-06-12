مصرع ربة منزل بعد تعرضها لصعق كهربائي بقرية الشركة بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقيت ربة منزل مصرعها، مساء اليوم الإثنين، بعد تعرضها لصعق كهربائي بإحدى قرى مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقلها لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج، وتوفت داخل قسم الاستقبال بالمستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع سيدة نتيجة صعق كهربائي بمركز الخارجة، وتبين وفاة ليلى رايق عبد السلام، 57 سنة، مقيمة بقرية الشركة 8 شمال مدينة الخارجة، بعد تعرضها لصعق كهربي، وجرى نقلها لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج، وتوفت داخل قسم الاستقبال بالمستشفى، وجرى وضع الجثة بمستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.