مشكلات الصحية الصيفية لدى طفلك.. من حروق الشمس إلى العدوى

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يؤثر الصيف على الناس من جميع الأعمار، وحتى الأطفال لن يتأثروا به، لا يُعزى هذا الموسم إلى درجات الحرارة الشديدة ودرجة الحرارة الشديدة فحسب بل يُعزى أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى، فمن الشائع أن يعاني الأطفال من مشاكل صحية خلال فصل الصيف، حيث لا يزال جهاز المناعة لديهم في طور النمو.

الجفاف وحروق الشمس

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth" خلال العطلة الصيفية، يلعب الأطفال بسعادة في الخارج في ضوء الشمس القاسي بشكل مستمر دون شرب كمية كافية من الماء، ما قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ما يؤدي أحيانًا إلى ضربة الشمس والجفاف".

نصائح للوقاية من الجفاف وحروق الشمس

يجب على الآباء محاولة إبقاء أطفالهم في الداخل عندما تكون أشعة الشمس قاسية، حافظي على رطوبتهم من خلال إعطائهم مجموعة متنوعة من العصائر أو محاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم".

التهاب الملتحمة

يمكن للأطفال أيضًا أن يصابوا بالتهاب الملتحمة أو العيون الوردية خلال فصل الصيف، تنشط مجموعة متنوعة من الفيروسات أثناء ضوء الشمس، ما يتسبب في الإصابة بالعين الوردية، يمكن أن يكون سببه سلوكيات غير صحية ، مثل لمس العينين بأيدي قذرة.

عندما يعاني الطفل من التهاب الملتحمة فإنه يؤدي إلى احمرار وحكة وتورم في العين وإفرازات من كلتا العينين في بعض الأحيان، يمكنك منع التهاب الملتحمة خلال فصل الصيف باتباع النصائح التي يوصي بها الطبيب.

يجب على الآباء ضمان الحفاظ على نظافة أطفالهم أثناء اللعب ، مثل غسل أيديهم، كما يجب على الأطفال أيضًا تجنب لمس العينين والوجه أثناء المسرحية دون داع، إذا أصيب طفلك بالتهاب ملتحمة حاد ، يمكن للوالدين أيضًا أخذ قطرات للعين موصوفة من قبل أخصائي طبي".

عدوى الأذن

يستمتع العديد من الأطفال بالسباحة في الصيف، اللعب لساعات طويلة في بركة ملوثة وغير صحية يمكن أن يسبب التهابات في الأذن، تحبس المياه في أذن الطفل مسببة التهابات جرثومية بالأذن ، مسببة حكة شديدة وألمًا وإفرازات من الأذنين".

فيما يتعلق بإجراءات الوقاية، "يجب على الآباء التأكد من أن أطفالهم يسبحون في بركة جيدة الصيانة وأن يستخدموا سدادات الأذن، وأضافت أن قطرات الأذن المضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد أيضًا في منع الالتهابات.

عدوى الجهاز التنفسي العلوي الفيروسية

خلال فصل الصيف الحار، من الشائع أن يستهلك الأطفال المشروبات الباردة والآيس كريم والوجبات السريعة بكميات زائدة، خلال الصيف تكون مناعة الأطفال منخفضة مما يؤدي إلى مشاكل مثل الحمى الفيروسية وسيلان الأنف والبرد والسعال والصداع وصعوبة التنفس "

للوقاية منه ، تناولي طعامًا صحيًا ، واشربي الكثير من السوائل ، وخذي قسطًا كافيًا من الراحة ، وأدوية للسعال العادي، والبرد، والحمى".

التهاب المسالك البولية

إلى جانب الجلد والجهاز الهضمي ، يؤثر الصيف أيضًا على نظام الإخراج لدينا". وأضافت أنه بسبب قلة استهلاك المياه، يمكن أن يصاب الأطفال بالتهابات المسالك البولية ، مما يسبب الألم والحرقان أثناء التبول ، وتشنجات في البطن، وزيادة تواتر التبول، وأحيانًا ارتفاع في درجة الحرارة.

لمنع هذه الحالات، أوصى التقرير بشرب كمية كافية من الماء، يجب أن يحافظ الأطفال على برودة أجسامهم من خلال شرب اللبن الرائب وماء جوز الهند واللبن الرائب وعصائر الفاكهة، إلى جانب ذلك ، تأكد من أن الأطفال أيضًا يحافظون على النظافة.