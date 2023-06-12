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مركز المناخ: البلاد تتأثر باضطرابات جوية وأمطار متفاوتة الشدة غدا

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:13 ص
مركز المناخ: البلاد تتأثر باضطرابات جوية وأمطار متفاوتة الشدة غدا درجات الحرارة - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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أعلن مركز معلومات تغير المناخ أنه من المتوقع حدوث حالة سريعة ومؤقتة من الاضطرابات الجوية تتأثر بها البلاد غدا الثلاثاء نتيجة منخفض جوي سطحي بقيم ضغطية منخفضة يعمل على دفع كتلة هوائية صحراوية تؤدي إلي ارتفاع  في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء، خاصة على مناطق وسط وجنوب الصعيد.
 
وتتضمن حالة الاضطرابات نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي الي تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد  "الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط " والصحراء الغربية " الواحات " علي فترات متقطعه. 
 
كما تشهد البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا وقد تتوغل داخل الدلتا وحتى القاهرة ومدن القناة وسيناء.
 
 

المناخ

اضطرابات جوية

مركز تغير المناخ

ارتفاع الحرارة



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