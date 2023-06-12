اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 07:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مدير وكالة الطاقة الذرية ينطلق في زيارة إلى أوكرانيا للاجتماع مع زيلينسكي

الإثنين، 12 يونيو 2023 07:40 م
مدير وكالة الطاقة الذرية ينطلق في زيارة إلى أوكرانيا للاجتماع مع زيلينسكي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الاثنين، إنه انطلق في زيارة إلى أوكرانيا يلتقي خلالها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.


وأضاف جروسي - في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" - أنه سيعمل خلال زيارته إلى أوكرانيا لتقديم برنامج لمساعدة كييف في أعقاب الفيضانات الكارثية في جنوب البلاد بسبب سد كاخوفكا.


وأشار جروسي إلى أنه سيقوم أيضًا بتقييم الوضع في محطة الطاقة النووية بمنطقة زابوريجيا، والتي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، لافتًا إلى أنه سيُشرف أيضًا على تغيير فريق الإشراف والمراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا.


وأرفق جروسي، مع منشوره على موقع "تويتر"، صورتين يظهر فيهما مع فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرتدين الزي الرسمي للوكالة الدولية، أثناء استعدادهم للانطلاق في رحلتهم إلى أوكرانيا.


يذكر أن جروسي أعلن الأسبوع الماضي أنه سيقود المهمة المتوجهة إلى محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، مؤكدًا أنها "لحظة حاسمة للأمان النووي"


الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رافائيل جروسي

أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي

الأزمة الأوكرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة