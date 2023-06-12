محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير وزراعة 200 ألف شجر وتبطين 398 كيلو متر ترع

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أعمال التطوير التي تشهدها ميادين وأحياء مدينة كفر الشيخ، إضافة لأعمال التطوير التي يشهدها ميدان النصر، من تشجير وتركيب بلاط أنترلوك، وفرد النجيلة بالميدان، إضافة لأعمال توسعة ورصف الطرق المتعددة ، واستكمال المحاور الجديدة.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أعمال زراعة الأشجار المثمرة بالميادين، وبمراكز الشباب، وبعدد من القرى، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً زراعة 200 ألف شجرة مثمرة بالميادين والشوارع وبالمدارس ومراكز الشباب وبعدد من المستشفيات، وجاري زراعة 25 ألف شجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، من بين 225 ألف شجرة وردت للمحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 100 مليون شجرة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع" ترعة ميت يزيد وترعة الشاكرية، وتابع أعمال التبطين التي تشهدها قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً أنه جرى تبطين 398 كيلو ترع، وجاري تبطين 128 ترعة، تبلغ مساحتها 577.31 كيلو.