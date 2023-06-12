محافظ كفر الشيخ: وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام، لتوزيعها مجاناً على 2000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشهد الشيخ عطا بسيةونسي، وكيل وزارة الأوقاف، و ايمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، وصول 2 طن لحوم صكوك الإطعام، بحضور عدد من المسئولين بمديرية الأوقاف والتضامن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه يثمن مشروع صكوك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، مما أدخل السعادة في نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، خاصة في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أنه وجه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل قرى مراكز المحافظة، والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة.