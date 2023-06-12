محافظ قنا يعلن بيع لحوم بلدية بسعر 220 جنيه للكيلو

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، توافر لحوم بلدية بسعر 220 جنيه للكيلوجرام بمنافذ الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمدينة قنا بجوار البنك الزراعى المصرى، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للمواطنين البسطاء ومراعاةً للظروف المعيشية لهم وتوفير احتياجاتهم من اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة.

وأضاف الداودى، أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين كافة القطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ قنا، أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيي بالمحافظة علي توفير كافة احتياجات المواطنين من خلال التعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة، ووجه المحافظ مسئولى التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.





