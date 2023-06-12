محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من غد الثلاثاء 13 يوينو الجاري، وحتى انتهاء التحذيرات، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من منخفض جوي صحراوي من الصحراء الغربية، وكتل هوائية من الناحية الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية بعدد من المحافظات من ضمنها سوهاج.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأهب لكافة المخاطر المحتملة، للحد من الآثار السلبية الناجمة، والحفاظ على سلامة المواطنين، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.