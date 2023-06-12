محافظ المنوفية يفتتح مدارس باستثمارات 20 مليون جنيه احتفالا بالعيد القومى للمحافظة 

المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات التنموية والتعليمية بمركز ومدينة شبين الكوم، وذلك تزامناً مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ 117 ، يأتى هذا في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية ، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسي، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

وافتتح المحافظ مدرسة الشهيد الصباحي فهد الابتدائية بناحية ميت مسعود علي مساحة 3879 م2 توسعات " جناح جديد " والذي يضم 16 فصل ليصبح إجمالي الفصول 40 فصل دراسي ، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وسط فرحة أولياء الأمور والطلبة ، مقدماً التهنئة لهم ولجموع أهالي وأبناء شعب المنوفية الوفي بمناسبة ذكرى العيد القومي للمحافظة ، وحرص المحافظ على تفقد محيط المدرسة وعدد من الفصول الدراسية والمعامل ، وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري توريد التجهيزات والفرش للمدرسة.

فيما افتتح المحافظ مدرسة اصطباري للتعليم الأساسي على مساحة 2036 م2 توسعات " ملحق جديد " ، بتكلفة قاربت 7 مليون جنيه والذي يضم 12 فصل ليصبح إجمالي الفصول 62 فصل دراسي ، وأشاد المحافظ بدور الهيئة العامة للأبنية التعليمية المتميز في تنفيذ العديد من المشروعات والالتزام بالجدول الزمني، مؤكداً الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية ، لافتاً أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم بكافة عناصره ، فضلاً عن المساهمة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي .

كما افتتح المحافظ مدرسة إسلام نجم الثانوية بناحية زوير على مساحة 3541 م2 توسعات " جناح جديد" بتكلفة قارب 4 مليون جنيه والذي يضم 9 فصول دراسية ليصبح إجمالي الفصول 24 فصل دراسي، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وسط فرحة الطلبة والطالبات الذين قاموا باستعراض فقرات فنية وغنائية تزامناً مع العيد القومي للمحافظة ، كما تم إلتقاط العديد من الصور التذكارية .

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع التعليم بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى 2023 بلغ (2 مليار و782 مليون جنيه ) ، تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية ، ومديرية التربية والتعليم و" منحة بنك الاستثمار الأوروبي " ، حيث تم إنشاء ما يقرب من (294) مدرسة جديدة بإجمالي ( 4 ألاف و912 ) فصل دراسي وصيانة ورفع كفاءة (280) مدرسة خلال التسع سنوات الاخيرة وذلك من أجل تطوير المنظومة التعليمية وتقليل الكثافات بالفصول الدراسية.

وخلال افتتاحه للمدارس إستمع محافظ المنوفية لعدد من طلبات المواطنين ، ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإعداد بيان وحصر لكافة المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بقرية زوير وبحث إمكانية توصيل الخدمة استجابة لمناشدة الأهالي ، فيما وجه رئيس المدينة بضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بالشارع الخلفي للمدرسة وصيانتها وتزويد كشافات الإنارة ، وكذا بحث إمكانية بربخة ترعة الماي والعرض عليه ، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بعقد لقاء عاجل مع أهالي القرية والاستماع إلى شكواهم وتلبية احتياجاتهم ووضع الحلول المناسبة لهم والعرض عليه.