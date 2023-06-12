محافظ المنوفية يستقبل رئيس الجامعة ووزراء سابقين لتقديم التهنئة بالعيد القومي

المنوفية - محمود شاكر

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق، والأستاذ الدكتور محمد عز العرب رئيس جامعة المنوفية السابق، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي الـ 117 لمحافظة المنوفية.

حيث قدم رئيس جامعة المنوفية والسادة الحضور خالص التهاني القلبية لمحافظ المنوفية وجميع قيادات المحافظة بمناسية العيد القومي ، مشيدين بجهود المحافظ الميدانية وبما يتم تحقيقه على أرض المنوفية من إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة .

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن شكره وتقديريه للسادة الحضور وحرصهم علي مشاركة محافظة المنوفية بعيدها القومي ، مؤكدا على أهمية الدور الرائد والمميز لجامعة المنوفية كونها صرح كبير من صروح التعليم بأرض الدلتا وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة ، فضلاً عن دورها المجتمعي لتنمية المجتمع بكافة أرجاء المحافظة .

يذكر أن محافظة المنوفية تحتفل يوم 13 يونيو من كل عام بذكري حادثة دنشواي تلك الملحمة التي جسدت بطولة وتضحيات الشعب المنوفي ضد بطش الإحتلال الانجليزي والتي تعد مثالاً للعزة والكرامة والوطنية .