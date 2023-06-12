اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 02:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم يتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:07 م
محافظ الفيوم يتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة محافظ الفيوم يتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمى للمحافظة، مقار لجان امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي" بمدرستى الفيوم الثانوية للبنات، وجمال عبد الناصر الثانوية العسكرية، كما تابع أعمال التأمين حول مقار الامتحانات، للاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء الامتحانات.

 
خلال الجولة، اطمأن المحافظ، على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس، حفاظاً على تركيز الطلاب والطالبات، وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى لجان الامتحان، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، مشدداً على ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ.
 
ووجه "الأنصاري"، جميع الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مسئولى التربية والتعليم، للحفاظ على النظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة للطلاب داخل اللجان، وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أى إشغالات بمحيط اللجان، وإلغاء الأسواق والمواقف العشوائية أمام مقار اللجان، لتهيئة المناخ الملائم للطلاب والطالبات لآداء الامتحانات.
 
الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، قد بدأت صباح اليوم 12 يونيو وتستمر حتى يوم 13 يوليو القادم، وقد تم تجهيز 43 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظة الفيوم، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، ويبلغ عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمحافظة 19492 طالب وطالبة، موزعين بواقع 5522 للقسم الأدبى، و13508 بالقسم العلمى، إضافة إلى 462 طالب وطالبة "منازل"، فيما تم تجهيز عدد 17 استراحة لمراقبى وملاحظى الثانوية العامة، منها 9 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبى

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمى علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبى امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة