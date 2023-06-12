محافظ الفيوم يتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمى للمحافظة، مقار لجان امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي" بمدرستى الفيوم الثانوية للبنات، وجمال عبد الناصر الثانوية العسكرية، كما تابع أعمال التأمين حول مقار الامتحانات، للاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء الامتحانات.

خلال الجولة، اطمأن المحافظ، على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس، حفاظاً على تركيز الطلاب والطالبات، وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى لجان الامتحان، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، مشدداً على ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ.

ووجه "الأنصاري"، جميع الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مسئولى التربية والتعليم، للحفاظ على النظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة للطلاب داخل اللجان، وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أى إشغالات بمحيط اللجان، وإلغاء الأسواق والمواقف العشوائية أمام مقار اللجان، لتهيئة المناخ الملائم للطلاب والطالبات لآداء الامتحانات.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، قد بدأت صباح اليوم 12 يونيو وتستمر حتى يوم 13 يوليو القادم، وقد تم تجهيز 43 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظة الفيوم، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، ويبلغ عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمحافظة 19492 طالب وطالبة، موزعين بواقع 5522 للقسم الأدبى، و13508 بالقسم العلمى، إضافة إلى 462 طالب وطالبة "منازل"، فيما تم تجهيز عدد 17 استراحة لمراقبى وملاحظى الثانوية العامة، منها 9 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.