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محافظ الشرقية: لا شكاوي أو تعطيل في امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:32 م
محافظ الشرقية: لا شكاوي أو تعطيل في امتحانات الثانوية العامة جانب من الجولة
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، امتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023 من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم والتي انطلقت اليوم الاثنين  وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13/ 7/ 2023م .
 
ويؤدي 54279 طالب وطالبة الامتحانات أمام 158 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك في حضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم ، محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم وممثلين عن مديريات الأمن والصحة وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي وأعضاء اللجنة الثلاثية.
 
واطمأن المحافظ على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب لأداء امتحان اليوم الأول في مادتي (التربية الدينية والتربية الوطنية) وكذلك التاكد من بدء الإمتحان في الموعد المحدد التاسعة صباحاً دون أي عقبات أو مشكلات قد تواجه تعطيل سير اليوم الأول للإمتحانات .
 
وأوضح محافظ الشرقية أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز ومدن المحافظة وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لنجاح العملية الامتحانية وكذلك رصد أية مشاكل قد تواجه انتظام الامتحانات وحلها فورا ليؤدي الطلاب والطالبات الامتحانات في جو يسوده الهدوء.
 
ومن جانبه أوضح وكيل اول وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفه العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة ان غرفه العمليات المركزية بالمديرية علي تواصل دائم مع غرفه عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية علي مستوى الإدارات التعليمية لمتابعة سير انتظام امتحانات الثانوية العامة، وإتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فوراً ، مؤكداً أن الغرفة تتلقي تقريراً دوريًا من المدارس والغرف الفرعية بالإدارات عن أعمال الامتحانات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.
 
وخلال تواجدة بالغرفة عقد المحافظ لقاء مع  خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر شاشة الفيديو كونفرانس لمتابعة سير امتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة بمحافظة الشرقية .
 

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