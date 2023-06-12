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محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. فيديو وصور

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:37 ص
محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. فيديو وصور محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة
الأقصر - أحمد مرعى

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رصد اليوم السابع، جولة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر صباح اليوم الأحد، برفقة الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لمتابعة توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات فى أول أيام ماراثون الثانوية العامة، حيث رفعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، شعار جاهزية اللجان للطلبة والاستراحات للمراقبين لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، وذلك بدءاً من اليوم الإثنين 12 يونيو الجارى والتى تستمر حتى يوم الخميس 13 يوليو المقبل. 
 
 
وأجرى قيادات الأقصر جولات مكوكية على مدار الأيام الماضية على تجهيزات اللجان والاستراحات وتم عقد غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات أولاً بأول، حيث تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جولاته لرصد استعدادات مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة فى إدارة الطود التعليمية، وكذلك الاستراحات التى سيقيم بها المعلمين المنتدبين من المحافظات الأخرى، حيث انتهت المديرية من الاستعدادات اللازمة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة يوم غداً الإثنين، حيث تمت متابعة تجهيزات اللجان والاستراحات بجولات على مدار الأيام الماضية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة اللجان قبل دخول ماراثون الثانوية العامة.
 
ورافق وكيل تعليم الأقصر، خلال جولاته على مقرات لجان واستراحات الثانوية العامة، كل من مدير إدارة الطود الدكتور عبده الضوى، وأمين مجلس أمناء الطود النائب محمد عطا الله، حيث أشاد بمستوى الجاهزية بإدارة الطود وكذلك فى باقى اللجان دائماً، سواء باللجان أو إستراحات المعلمين.
 
ويقول الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه من المقرر أن يؤدى أكثر من 7 آلاف طالب داخل 22 لجنة موزعة على 7 إدارات تعليمية، امتحانات نهاية العام الدراسى وذلك بشعبتيها الأدبى والعلمى، حيث تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل مقر المدينة لمتابعة أيام الإمتحانات ورصد اللجان أولاً بأول.
محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (1)
محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (1)

محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (2)
محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (2)

محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (3)
محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (3)

 


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