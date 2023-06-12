اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك

الإثنين، 12 يونيو 2023 03:43 م
محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك؛ وجاءت أبرز مواد القرار كالآتي..
 
أولاً- يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة.
ثانياً- تتولى مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال.
ثالثاً - التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.
رابعاً- يصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحى الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.
خامساً- يقوم أصحاب محال الجزارة الراغبين فى التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين فى عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي.
سادساً- تشكل لجنة للمتابعة الميدانية بالديوان العام.
سابعًا- تختص اللجنة بالنزول للمعاينة الميدانية بعد انتهاء فترة تلقى الطلبات الخاصة بمحال الجزارة.
ثامنًا- مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح.
تاسعًا- تتولى شركة نهضة مصر مهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح.
 

 


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