محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك؛ وجاءت أبرز مواد القرار كالآتي..

أولاً- يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة.

ثانياً- تتولى مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال.

ثالثاً - التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.

رابعاً- يصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحى الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.

خامساً- يقوم أصحاب محال الجزارة الراغبين فى التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين فى عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي.

سادساً- تشكل لجنة للمتابعة الميدانية بالديوان العام.

سابعًا- تختص اللجنة بالنزول للمعاينة الميدانية بعد انتهاء فترة تلقى الطلبات الخاصة بمحال الجزارة.

ثامنًا- مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح.

تاسعًا- تتولى شركة نهضة مصر مهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح.