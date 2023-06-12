اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يتابع امتحانات الثانوية العامة.. ويؤكد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:50 ص
محافظ الإسكندرية يتابع امتحانات الثانوية العامة.. ويؤكد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بدء امتحانات  الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023، للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات.
 
وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.
وأضاف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد علي اتباع جميع التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح. 
 
وأكد المحافظ علي قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم. وكذلك توزيع المخصصات الطبية التي خصصتها الوزارة يوميًا علي الطلاب والمعلمين. 
 
وأضاف أنه تم توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان، وتوفير بوابات التعقيم، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، فضلاً عن تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية، والتنبيه علي مراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي.
 
من جانبه، أوضح الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ  56579 طالبًـا منهم 23056 للشعبة الأدبية ، و21444 للشعبة العلمية ، و 9845 للرياضيات ، و2234 دولي يؤدون امتحاناتهم أمام 148  لجنة بالإدارات التعليمية الثماني. ومن المقرر أن تنتهي في 15 / 7 / 2023.
 
وأضاف أنه تم تجهيز 32  استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان.
 
 
 

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