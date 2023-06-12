محافظ الأقصر يتلقى شكاوى المواطنين فى لقاء اليوم المفتوح الأسبوعي.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، اليوم الإثنين، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، وذلك في إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال اللقاء قال محافظ الأقصر، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف محافظ الأقصر، أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل التعامل مع الشكاوى، من خلال استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

ومن جانبه واصل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عقد لقاء اليوم المفتوح، والذي يعقده أسبوعيا للمواطنين، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر ، والمقرر عقده يوم الأحد من كل إسبوع، في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة، والتي منها ما يتعلق بطلبات مرافق عامة تراخيص بناء ومحلات والتقنين على أراضي الدولة وتأجير بايكات بالأسواق الحكومية، وغيرها.

كما قام رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء، باستقبال حوالي عدد (7) من شكاوى المواطنين ووجه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وذلك من أجل الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.