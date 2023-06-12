محافظ أسوان: تقوية خطوط مياه الشرب لمشروع "حى اللوتس" بتكلفة 51 مليون جنيه

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه جارى العمل حالياً فى تنفيذ مشروع متكامل كحل دائم ومستقبلى لتقوية خطوط التغذية بمياه الشرب لمشروع الإسكان المميز بتكلفة 51 مليون جنيه لخدمة 3 الآف وحدة سكينة.

وأضاف محافظ أسوان، أن المشروع يشمل إنشاء محطة رفع على مساحة 525 م2 تضم 3 طلمبات حيث سيتم تغذية محطة الرفع من خزان المحمودية من خلال توصيل خطوط مياه بطول 1100 متر، وبقطر 300 مللى، ومن المقرر نهو المشروع فى 30 ديسمبر القادم.

ومن جانبها، أوضحت غادة أبو زيد نائب المحافظ، أنه جارى استكمال باقى الأعمال الجارية بمشروع حى اللوتس سواء فيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والمشروعات الخدمية، والتى من بينها المسجد والمينى مول، بجانب استكمال أعمال التشطيبات بالعمارات السكنية بالتجمعين الأول والثانى.

وقالت "أبوزيد": نسابق الزمن لتشطيب العمارات السكنية لتكون جاهزة لتسليمها للحاجزين، مع تلافى الملاحظات داخل وخارج الوحدات السكنية بواسطة الشركات المنفذة فى أسرع وقت، بالإضافة إلى مراجعة الاستعدادات لطرح المشروعات الأخرى كالمدرسة الأهلية ومحطة الوقود لخدمة التجمع السكنى، والدفع فى تسريع وتيرة تنفيذ مكتب البريد.