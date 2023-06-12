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محافظة الجيزة تنظم ورشة عمل للمشاركين بالمبادرة الثانية للمشروعات الخضراء

الإثنين، 12 يونيو 2023 12:14 م
محافظة الجيزة تنظم ورشة عمل للمشاركين بالمبادرة الثانية للمشروعات الخضراء محافظة الجيزة تنظم ورشة عمل للمشاركين بالمبادرة الثانية للمشروعات الخضراء
كتبت – مرام محمد

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نظمت محافظة الجيزة ورشة عمل عن المبادرة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية لعام 2023، وذلك بحضور اللجان التنفيذية بمحافظات القاهرة والقليوبية والجهات المشاركة بالمحافظة لتوعيتهم بالمبادرة وإثقال خبراتهم.

يأتي ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتنظيم الفعاليات وورش العمل للمشاركين في المبادرة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية لتوفير سبل النجاح لها.

وتابعت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات ورشة العمل، والتي شهدت عرض لكافة تفاصيل المبادرة وطرق التقديم لها وشرح المعايير الواجب توافرها بالمشروعات المقدمة.

وأكدت نائب المحافظ أن المبادرة تعد فرصة متميزة لتنفيذ وتطبيق المشروعات التي من شأنها الحفاظ علي البيئة في اطار ما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وأشارت هند عبد الحليم أنه يتم التقدم للمشاركه والتسجيل في  المبادرة من خلال المنصة الإلكترونية www.sgg.eg مؤكده أنه سيتم غلق باب التقدم من نهاية الشهر الجارى 30 يونيه .

وشهدت ورشة العمل استعراض معايير المبادرة الواجب توافرها فى المشروعات المتقدمة ومنها توفر المكون الاخضر، المكون التكنولوجى الذكى، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، الأثر المستدام والقابلية للتوسع والتكرار إلى جانب ضرورة توافر شرط أساسي وهو أن يتم تنفيذ المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة وأن يكون المشروع أخضر وذكى .

حضر ورشة العمل أعضاء اللجنة التنفيذية للمباردة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية ومساعد المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية واللجان التنفيذية من محافظتى القاهرة والقليوبية وممثلي وزارات الاتصالات والتخطيط والتنمية والبيئة والمجلس القومي للمرأة وجمعية الرائدات الريفيات والمنطقة الصناعية بابورواش وبعض الشركات وعدداً من الطلاب المشاركين بمشروعاتهم  .

محافظة الجيزة تنظم ورشة عمل للمشاركين بالمبادرة الثانية للمشروعات الخضراء (1)
محافظة الجيزة تنظم ورشة عمل للمشاركين بالمبادرة الثانية للمشروعات الخضراء

 

محافظة الجيزة تنظم ورشة عمل للمشاركين بالمبادرة الثانية للمشروعات الخضراء (4)
محافظة الجيزة تنظم ورشة عمل للمشاركين بالمبادرة الثانية للمشروعات الخضراء

 

محافظة الجيزة تنظم ورشة عمل للمشاركين بالمبادرة الثانية للمشروعات الخضراء (2)
محافظة الجيزة تنظم ورشة عمل للمشاركين بالمبادرة الثانية للمشروعات الخضراء

 

محافظة الجيزة تنظم ورشة عمل للمشاركين بالمبادرة الثانية للمشروعات الخضراء (3)
محافظة الجيزة تنظم ورشة عمل للمشاركين بالمبادرة الثانية للمشروعات الخضراء

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء المشروعات الخضراء

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المشروعات الخضراء الذكية

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